Covid-19

A Alemanha, a maior economia da Europa, ratificou hoje o plano de recuperação pós-covid-19 da UE no valor de 750.000 milhões de euros, parte do qual será financiado por uma dívida comum sem precedentes.

O Bundesrat, a Câmara Alta do Parlamento, adotou o plano hoje, depois do Bundestag (Câmara Baixa) na quinta-feira, traduzindo um forte sinal num país que há muito se opõe a qualquer mecanismo de dívida comum no seio da União Europeia.

"Esta votação é um sinal claro para uma Europa forte e unida", disse o ministro das Finanças alemão Olaf Scholz.