Covid-19

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva defende que o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, deve "pedir desculpa" pela sua gestão da pandemia de covid-19, que classificou como "o maior genocídio" da história brasileira.

"Na terça-feira, 3.158 pessoas morreram de covid-19 no Brasil, o maior genocídio da nossa história. A nossa atenção não deve incidir sobre as eleições do próximo ano, mas sobre o combate ao vírus e a vacinação da população. Temos de salvar o Brasil da covid-19", disse Lula numa entrevista ao semanário alemão Der Spiegel.

O Brasil registou quinta-feira pela primeira vez mais de 100.000 novos casos de covid-19 em 24 horas, numa altura em que o país soma já mais de 300.000 mortes devido à pandemia.