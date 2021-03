Covid-19

O Brasil anunciou hoje que vai fabricar uma vacina própria, a Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, contra a covid-19, que aguarda autorização dos órgãos reguladores para começar imediatamente os testes em pessoas.

"É um anúncio histórico para o mundo. A vacina cem por cento nacional, com testes promissores e fruto do trabalho de uma instituição de 120 anos, que é a maior produtora de vacinas do hemisfério sul", disse o governador de São Paulo, João Doria, numa conferência de imprensa na sede do Instituto Butantan.

A primeira vacina brasileira contra a covid-19 será integralmente desenvolvida pelo Instituto Butantan e usará a mesma tecnologia aplicada na vacina contra a gripe.