Actualidade

O Ministro da Economia disse hoje que a pandemia vai implicar revisão do crescimento da economia este ano e louvou empresários, trabalhadores e famílias pela "resiliência admirável", que contribuiu para um défice menor que esperado, de 5,7% em 2020.

"A pandemia vai implicar a revisão do crescimento da economia este ano", disse João Leão, em conferência de imprensa, depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter divulgado que as Administrações Públicas registaram um défice de 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, em contabilidade nacional, correspondente a 11.501,1 milhões de euros, regressando a terreno negativo após o excedente de 2019.

Ainda assim, a evolução do défice foi "menos negativa do que antecipado", devido ao desempenho da economia e a resiliência do mercado de trabalho, apontou o governante.