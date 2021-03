Actualidade

As companhias de teatro do Porto ouvidas pela Lusa preparam a reabertura de teatros, prevista para 19 de abril, entre o regozijo e uma reflexão sobre a adaptação e mudança que o último ano trouxe.

As salas de espetáculos deverão poder reabrir a partir de 19 de abril, segundo o 'plano de desconfinamento', sujeito a reavaliações quinzenais, tendo de encerrar às 22:00 durante a semana e às 13:00, aos fins de semana, além de voltar a ser possível realizar eventos no exterior.

"Acaba por ser um motivo de grande alegria, porque estamos em grande constrangimento há muito tempo", diz à Lusa Isabel Barros, diretora do Teatro e do Museu de Marionetas do Porto.