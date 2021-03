Actualidade

Pelo menos duas das principais companhias de teatro alentejanas não retomam representações na data prevista pelo plano de desconfinamento, em 19 de abril, disseram hoje os respetivos diretores, apontando o regresso para os meses mais quentes.

Na véspera do Dia Mundial do Teatro, que se celebra no sábado, os responsáveis do Centro Dramático de Évora (Cendrev) e da Baal 17 admitiram à agência Lusa que não têm "nada preparado" para assinalar a data, e acrescentaram que nem sequer retomarão os espetáculos antes de junho e julho, respetivamente.

No Cendrev, o regresso deverá coincidir com a Bienal de Marionetas de Évora, entre 01 e 06 de junho, apontou José Russo, enquanto em Serpa a Baal 17 só deverá colocar o festival Noites na Nora "nas ruas da cidade" durante o mês seguinte, adiantou Rui Ramos.