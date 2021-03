Actualidade

Ensaios para estreias e transmissões em 'streaming', sem público presente nem aplausos, pautam, pelo segundo ano consecutivo, as comemorações do Dia Mundial do Teatro, de novo com as salas fechadas, por causa do confinamento e da pandemia de covid-19.

O Dia Mundial do Teatro criado pelo Instituto Internacional do Teatro, no âmbito da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), visa a promoção direta das artes de palco, e decorre este ano sob o signo da resistência à pandemia, sublinhando "a sagacidade e coragem" dos profissionais.

A companhia teatromosca, para assinalar a data, escolhe "Hamlet cancelado", de Flavio Tonnetti e Vinicius Piedade. E transmite a partir do Brasil, no sábado. Um figurante daquela que seria a maior produção da tragédia de SHakespeare já alguma vez feita, não conformado com o cancelamento, avança sozinho, usando fragmentos dos textos originais, pedaços dos cenários e retalhos dos figurinos. A peça poderá ser vista no Youtube (21:00), a partir da casa do ator e encenador brasileiro Vinicius Piedade, em S. Paulo.