Actualidade

A Câmara da Covilhã aprovou hoje a Estratégia Local de Habitação (ELH), que identifica 221 famílias em situação de carência habitacional no concelho e que prevê um investimento global de 14,8 milhões de euros, entre público e privado.

O documento foi aprovado por unanimidade na sessão pública do executivo e o objetivo desta autarquia do distrito de Castelo Branco é começar a implementar as medidas previstas, tão rápido quanto possível, de modo a agilizar o acesso aos fundos previstos em diferentes programas, quer para as autarquias, quer para proprietários privados.

"Estamos a falar de uma iniciativa muito importante que vem, na prática, dar maior expressão ao nosso importante parque habitacional social e que vai para além dele, visto que, além das melhorias que introduz nesse parque, também permite alargar e intervir noutros segmentos", afirmou o presidente da Câmara, Vítor Pereira (PS).