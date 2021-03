Moçambique/Ataques

Os Estados Unidos da América manifestaram-se hoje "profundamente preocupados" com a violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, após um ataque de insurgentes à vila de Palma na quarta-feira.

O Governo norte-americano "está profundamente preocupado com os contínuos ataques dos terroristas contra os residentes de Cabo Delgado, que sofreram tremendamente com as táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas", referiu a embaixada dos Estados Unidos, numa nota de imprensa.

Na nota, a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo afirma que continua a acompanhar a situação de Palma, reiterando a abertura para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo.