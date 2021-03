Covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou hoje um novo local de produção de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca na Holanda, farmacêutica envolta em polémica devido a atrasos na entrega de vacinas para a União Europeia (UE).

"Foi aprovado um novo local de fabrico para a produção da substância ativa [de vacina contra a covid-19] da AstraZeneca. O local de Halix está localizado em Leiden, na Holanda, e elevará para quatro o número total de locais de fabrico licenciados para a produção da substância ativa da vacina", informa a EMA, em nota de imprensa.

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, já veio reagir à aprovação e, numa nota enviada à agência Lusa, saúda esta 'luz verde' ao local de produção de Halix dizendo esperar "que as vacinas produzidas por esta fábrica sejam entregues nos próximos dias aos Estados-membros da UE como parte da obrigação contratual e do compromisso assumido pela AstraZeneca para com os cidadãos europeus".