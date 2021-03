Actualidade

O total da economia portuguesa, incluindo Administrações Públicas, famílias, empresas e bancos, registou um excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A capacidade de financiamento da economia, face ao trimestre anterior, manteve-se em 0,1% do PIB no ano acabado no quarto trimestre de 2020 (em 2019, a economia tinha registado capacidade de financiamento correspondente a 1,0% do PIB)", refere o INE nas Contas Nacionais Trimestrais Por Setor Institucional.

De acordo com o instituto estatístico, no ano acabado no quarto trimestre de 2020, as Administrações Públicas (AP) registaram um saldo negativo de 5,7% do PIB, mas a rubrica relacionada com as famílias (que inclui também instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias) registou um saldo positivo (capacidade de financiamento) de 5,9% do PIB, mais 1,4 pontos percentuais que no trimestre anterior, em consequência do aumento da poupança em 16,4%.