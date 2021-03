Actualidade

O novo álbum do fadista Duarte, "No Lugar Dela", no qual recria "Algemas", do repertório de Amália Rodrigues, e evoca a "misteriosa poetisa portuense" Leonor de Almeida, é editado hoje.

"Este é um disco de combate. Um disco de combate à malícia dos dias. Conceptual e fundamentado num exercício empático", disse Duarte, em entrevista à agência Lusa.

O fadista, e autor da maioria dos 11 poemas gravados, contou que este álbum partiu da "escuta compulsiva" da canção "Algemas", de autoria de Álvaro Duarte Simões (1928-1990), interpretada por Amália Rodrigues (1920-1999), e com o qual abre o disco.