Actualidade

O PCP recomendou ao Governo a "adoção de medidas urgentes" que visem a "salvaguarda do património arqueológico", na sequência de "um grande número de destruições" deste tipo de vestígios por trabalhos agrícolas, foi hoje revelado.

Em comunicado, o grupo parlamentar do PCP indicou ter sido entregue, na quinta-feira, um projeto de resolução no parlamento com esta recomendação ao Governo, após "denúncias e notícias frequentes" sobre "um grande número de destruições de património arqueológico", sobretudo no Alentejo.

O projeto de resolução é assinado pelos deputados comunistas Jerónimo de Sousa, secretário-geral do partido, João Oliveira, líder parlamentar e eleito por Évora, João Dias, eleito por Beja, Alma Rivera, Ana Mesquita, António Filipe, Bruno Dias, Diana Ferreira, Duarte Alves e Paula Santos.