Covid-19

A contribuição do setor do turismo para a economia global caiu para quatro mil milhões de euros (4,7 mil milhões de dólares) em 2020, menos 49,1% que em 2020, devido ao impacto "devastador" da pandemia, foi hoje anunciado.

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, World Travel & Tourism Council) precisou que em 2019 a contribuição do setor do turismo para a economia global foi de 7,8 mil milhões de euros (9,2 mil milhões de dólares).

Depois deste declínio, que contrasta com o da economia global, que se contraiu em 3,7%, o turismo passou a representar 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) global, contra 10,4% em 2019, segundo o relatório anual de impacto económico do WTTC.