O ex-chefe do Governo escocês Alex Salmond anunciou hoje o lançamento, a tempo das eleições regionais de maio, de um novo partido político concorrente do Partido Nacionalista Escocês (SNP), atualmente no poder e o qual liderou até 2014.

O Partido Alba vai concorrer às eleições de 06 de maio para o parlamento autónomo, acentuando o conflito com a sucessora de Salmon, Nicola Sturgeon, a qual acusou de irregularidades na forma como tratou as alegações de assédio sexual feitas contra si por várias mulheres e das quais foi ilibado pela justiça.

"Nas próximas seis semanas, vamos promover novas ideias sobre como levar a Escócia para a frente, dando prioridade à recuperação económica da pandemia e à conquista da independência do nosso país", disse Salmond.