Actualidade

Mais de 20 membros de um grupo de autodefesa civil e um militar morreram na segunda-feira após uma aldeia no centro da Nigéria ter sido atacada por grupos criminosos, anunciaram hoje as autoridades locais.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), dezenas de homens chegaram em motos na noite de segunda-feira aos arredores da aldeia de Kotonkoro, no distrito de Mariga, estado do Níger, tendo emboscado membros de milícias na aldeia e matando 25.

Grupos de ladrões têm aterrorizado zonas rurais no centro e noroeste da Nigéria há vários anos, realizando pilhagens e raptos em larga escala com o objetivo de obterem resgates.