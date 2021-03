Ébola

Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram hoje que vão contribuir com 30 milhões de dólares (25 milhões de euros) para assistência no combate ao Ébola na Guiné-Conacri, República Democrática do Congo e outros nove países da região.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Antony Blinken numa reunião virtual de alto nível promovida pelos EUA com instituições africanas sobre o combate ao Ébola, a que a Lusa assistiu.

"Tenho o prazer de anunciar hoje que os Estados Unidos alocaram 30 milhões de dólares em assistência para apoiar os governos da República Democrática do Congo [RDCongo] e Guiné nas suas respostas e para o reforço das capacidades contra o vírus do Ébola em nove países fronteiriços de alto risco", declarou Blinken.