Covid-19

O Algarve, o Alentejo, a Madeira e os Açores apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que provoca a covid-19 acima de 1, indica o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo os dados do INSA sobre a curva epidémica da infeção pelo SARS-CoV-2 hoje divulgados, para o período a cinco dias entre 17 e 21 de março, o Algarve apresenta um Rt de 1,19, o Alentejo de 1,02, os Açores de 1,04 e a Madeira de 1,05.

As restantes regiões do país têm um índice de transmissibilidade do vírus abaixo de 1: Norte 0,95, Centro 0,85 e Lisboa e Vale do Tejo 0,89.