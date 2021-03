Actualidade

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) cabo-verdiana mandou suspender a moratória governamental para baixar ou isentar as rendas sociais das famílias afetadas pela pandemia, alegando que pode "favorecer" o partido que suporta o Governo nas próximas eleições legislativas.

De acordo com uma deliberação do plenário da CNE, adotada por unanimidade em 17 de março e publicada hoje, em causa está uma queixa apresentada pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), alegando que a medida aprovada pelo Governo, publicada em 05 de março, violava o Código Eleitoral e tinha "claras motivações de propaganda eleitoral enganosa".

Além de dar provimento à queixa, ordenando a suspensão da medida até 18 de abril, data das eleições legislativas, "reforçando as condições de uma disputa igualitária entre as diferentes candidaturas", a CNE ordenou a participação do caso ao Ministério Público, para "efeitos de averiguação e responsabilização criminal".