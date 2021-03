Covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou hoje ao transporte e armazenamento temporário de frascos da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 entre os -25º a -15ºC, as temperaturas dos congeladores, facilitando a distribuição do fármaco.

Em comunicado, o regulador europeu informa que o Comité de Medicamentos Humanos da EMA "deu um parecer positivo para permitir o transporte e armazenamento de frascos desta vacina a temperaturas entre os -25º a -15ºC, ou seja, a temperatura dos congeladores farmacêuticos normais", desde que isso aconteça "por um período único de duas semanas".

A agência europeia explica que esta "é uma alternativa ao armazenamento a longo prazo das ampolas a uma temperatura entre -90º a -60ºC em congeladores especiais".