Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) manteve hoje as previsões para a economia portuguesa em 2021, apontando para um aumento de 3,9% do PIB, e reviu em alta a projeção para 2022, segundo o Boletim Económico divulgado.

No Boletim Económico de março, hoje divulgado, o BdP espera que a economia portuguesa avance 3,9% este ano, o mesmo valor que antecipava em dezembro, sendo esta manutenção justificada pela maior resiliência da atividade económica ao novo confinamento, em consequência do "processo de aprendizagem das famílias e das empresas", de "um enquadramento internacional menos sincronizado e mais favorável" e da "manutenção da ação decisiva das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais".

"A deterioração da situação sanitária no início de 2021 e consequente agravamento das medidas de contenção deverão conduzir a uma queda não esperada da atividade no primeiro trimestre do ano. Essa queda deverá ser inferior à observada no primeiro trimestre de 2020", aponta o banco central, assinalando que a projeção de crescimento para o conjunto do ano assenta numa "elevada volatibilidade nas variações homólogas trimestrais".