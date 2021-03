Covid-19

O Reino Unido registou 70 mortes e 6.187 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, existindo sinais de que o número de infeções deixou de baixar, de acordo com dados divulgados pelo Governo britânico.

Entre 20 e 26 de março houve uma redução de 28,5% de mortes de covid-19 em relação aos sete dias anteriores, mas o número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado aumentou 6,4% no mesmo período.

Dados do instituto nacional de estatísticas britânico (Office for National Statistics) publicados hoje apontam para uma estabilização do número de infeções na maior parte do país, mas um aumento nos jovens em idade escolar, que regressaram às aulas há duas semanas.