Mundial2022

O selecionador português de futebol assegurou hoje que a equipa das 'quinas' tem "respeito, mas não tem medo" da Sérvia, e "vai deixar tudo em campo" no encontro da segunda jornada do Grupo A de qualificação para o Mundial2022.

"[A Sérvia, com o selecionador Dragan Stojkovic] alterou a forma de jogar. Contra a Irlanda, jogou com cinco defesas, nós analisámos as variantes da equipa da Sérvia. Temos respeito, mas não temos medo e vamos enfrentar o jogo. Vamos deixar tudo em campo para procurar vencer", começou por dizer Fernando Santos, na conferência de imprensa realizada no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, palco do encontro de sábado.

O selecionador luso rejeitou falar de uma partida teoricamente mais difícil e relembrou a vitória tangencial no arranque do apuramento, diante do Azerbaijão (1-0), na quarta-feira, em Turim, Itália, admitindo que "prefere jogar como menos nota artística e ganhar".