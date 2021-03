Moçambique/Ataques

O eurodeputado português Paulo Rangel disse hoje que vai ser precisa uma operação militar internacional em Cabo Delgado para ajudar Moçambique a lidar com o terrorismo e acusou a União Europeia de "falhar completamente" na resposta ao conflito.

"Acho que não vamos deixar, nem que seja através da Comunidade Económica de Países da África Austral [SADC], de necessitar de uma intervenção militar externa no sentido de ajudar as forças moçambicanas a lidarem com este fenómeno de terrorismo", disse Paulo Rangel.

O eurodeputado social-democrata, que falava hoje numa conferência sobre a nova estratégia UE-África, criticou a falta de clareza e a inação da União Europeia na resposta a um conflito que dura há três anos e já causou mais de 2 mil mortes e 500 mil deslocados.