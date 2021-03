Actualidade

O Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) teve obras de requalificação nos três principais núcleos arqueológicos daquele equipamento, que vão permitir melhorar as condições de visita à arte rupestre do Côa, foi hoje revelado.

A nova presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque (PCP), Aida Carvalho, disse à agência Lusa que as intenções nos acessos e nos núcleos de arte rupestre da Penascosa, Canada do Inferno e Ribeira de Piscos, foram executados por intervenção direta, durante o período de confinamento, por trabalhadores do PACV.

"As intervenções incidiram no arranjo e melhoramento dos acessos aos três locais mais visitados dentro do PAVC e também foram consolidados muros e outras estruturas afetas aos núcleos de arte rupestre, sempre com objetivo de melhorar as condições de visitação à Arte do Côa", vincou a responsável