Actualidade

A UGT reivindicou hoje que os trabalhadores também devem beneficiar do alargamento dos prazos das moratórias, concretamente no crédito à habitação, porque estão a passar por dificuldades que ameaçam a sobrevivência das suas famílias.

A reivindicação faz parte de um conjunto de exigências expressas na resolução aprovada na reunião do Secretariado Nacional da UGT.

"Não é aceitável que o Governo prorrogue os prazos dos créditos para as empresas e abandone os trabalhadores, nomeadamente no crédito à habitação, à relação unilateral com a entidade credora", afirmou no documento.