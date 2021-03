Novo Banco

O Fundo de Resolução disse hoje que há "matérias em análise" de valor superior a 160 milhões de euros que podem não estar abrangidas pelo mecanismo de capitalização do Novo Banco, de acordo com um comunicado.

"O Novo Banco anunciou hoje os seus resultados relativos ao exercício de 2020, dos quais resulta o acionamento do mecanismo de capitalização contingente previsto nos contratos celebrados em 2017, no âmbito da venda da instituição", lê-se na nota hoje divulgada pelo Banco de Portugal.

O Fundo de Resolução indicou que "de acordo com os resultados divulgados", o pedido do banco "relativamente ao pagamento a realizar nos termos do Acordo de Capitalização Contingente ascende a 598 milhões de euros".