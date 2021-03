UE/Presidência

O eurodeputado socialista Carlos Zorrinho disse hoje que "é cada vez menor" a probabilidade de a cimeira UE-África decorrer durante a presidência portuguesa, sustentando que o reforço da cooperação com o continente não se esgota na cimeira.

"Os parceiros africanos e europeus gostariam que a cimeira fosse presencial e se houver condições - a probabilidade é cada vez menor - de a cimeira se fazer presencialmente neste semestre, será feita neste semestre", afirmou Zorrinho.

O eurodeputado adiantou, por outro lado, que se não se realizar será por causa da pandemia de covid-19 combinada com o "momento difícil" que a União Africana está a viver com questões internas na África do Sul e Etiópia.