Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, considerou hoje que Portugal não pode adotar medidas sobre as moratórias de forma isolada do contexto europeu, afirmando não ver razões para que tal acontecesse.

Sublinhando que as moratórias bancárias "têm um enquadramento europeu muito claro", Mário Centeno precisou que Portugal não age sozinho neste domínio e não pode tomar este tipo de medidas "isoladamente".

"As moratórias têm um enquadramento europeu muito claro, Portugal não age sozinho nesse domínio e, portanto, todas as moratórias que foram implementadas foram sob as diretrizes da Entidade Europeia Bancária que é quem regulamenta estas medidas. Não as podemos tomar isoladamente", sob pena de ter "um efeito de ricochete nos clientes bancários muito mais negativo" do que a moratória pudesse vir a ter caso se entendesse que o seu fim traria problemas, defendeu.