Actualidade

Maria João Pires e Rui Massena estão entre os 17 pianistas de 12 países convidados pela Deutsche Grammophon para celebrarem o Dia Mundial do Piano com um festival virtual global transmitido ao vivo no domingo, dia 28 de março.

O anúncio foi feito pela Deutsche Grammophon na sua página oficial, que acrescenta que o festival será exibido até ao amanhecer do dia 29 de março, na região da Ásia-Pacífico, "refletindo o seu âmbito mundial".

"Foi muito especial para mim no ano passado, quando tudo estava a fechar e o mundo estava assolado pelo medo de um novo vírus, sentar-me ao meu piano e gravar a Sonata 'Pathétique' de Beethoven para o festival virtual da Deutsche Grammophon", recorda Maria João Pires, que volta a abrir o festival.