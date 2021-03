Novo Banco

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, disse hoje em conferência de imprensa que o próximo ano será de apresentação "do crescimento e rendibilidade" que a instituição vai ter este ano.

"O processo de reestruturação, no essencial, terminou. O próximo ano é o ano [de apresentação] do crescimento e é o ano da rendibilidade do banco", afirmou o gestor hoje na conferência de imprensa de apresentação de resultados do grupo (prejuízos de 1.329,3 milhões de euros).

De acordo com o responsável que iniciou funções no banco em 2016, a instituição entrará "naturalmente no processo de rendibilidade".