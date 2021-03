Actualidade

O Círculo de Leitores vai mudar o seu modo de operar, em função dos desenvolvimentos tecnológicos e do impacto da pandemia, apostando na digitalização dos suportes de comunicação e divulgação, no reforço da presença nas redes sociais e na venda 'online'.

"No decurso das últimas duas décadas, as atividades de edição e comercialização de livros registaram mudanças profundas e aceleradas" decorrentes do desenvolvimento de novos canais de distribuição, que, aliados à crescente oferta editorial, facilitaram o acesso ao livro por parte dos consumidores", explica o Grupo Bertrand Círculo, detentor da chancela, em comunicado.

Em Portugal, o impacto dessas mudanças foi acentuado pelos baixos índices de leitura, pelo aumento do ritmo de vida, pela diminuição do tempo passado em casa e pela modificação nos padrões de consumo de conteúdos.