Novo Banco

O Governo está "plenamente convicto" de que o valor final do Fundo Resolução a transferir para o Novo Banco, "após a verificação das entidades competentes, ficará abaixo do previsto na proposta de OE2021", segundo um comunicado.

Na nota, o Ministério das Finanças indicou que a divulgação dos resultados do Novo Banco, que hoje aconteceu "é o primeiro passo de um conjunto de validações necessárias para se determinar o valor efetivo a pagar nos termos do Acordo de Capitalização Contingente".

De acordo com o gabinete de João Leão, "nos termos do contrato, serão agora realizados os procedimentos de verificação do valor calculado pelo Novo Banco e de confirmação do cumprimento dos pressupostos de acionamento do referido Acordo de Capitalização Contingente", sendo que este trabalho "será realizado pelo Fundo de Resolução e por todas as entidades com competência nesta matéria" e "é da maior relevância para a verificação dos pressupostos e para a avaliação do valor reclamado".