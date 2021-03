Actualidade

A empresa Bordallo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, acusou hoje as autoridades portuguesas de inércia no combate à contrafação, reagindo à polémica com a estilista norte-americana que tem à venda peças de louça semelhantes às suas.

Em declarações à Agência Lusa, Nuno Barra, administrador da Bordallo Pinheiro, disse que "não se sente que as marcas estejam protegidas internamente".