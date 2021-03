Autárquicas

Gonçalo Lopes anunciou hoje a sua candidatura à presidência do Município de Leiria nas próximas eleições autárquicas, pelo PS, a pensar nos jovens e num concelho "mais equilibrado, sustentável e harmonioso".

Numa vídeo publicado na sua página de Facebook, o atual presidente da Câmara de Leiria, cargo que assumiu depois da saída de Raul Castro para a Assembleia da República, sublinha que "vai lançar as bases de uma Leiria nova".

"O projeto vai criar um concelho mais equilibrado, sustentável e harmonioso e mais atrativo para os jovens qualificados e empresas de grande valor acrescentado. Vamos fazê-lo olhando para o concelho como um todo. Todas as nossas freguesias têm as suas especificidades e um papel ativo nesta Leiria nova. Vamos valorizar as suas características endógenas e transformá-las numa ferramenta de desenvolvimento da comunidade concelhia", adiantou.