Covid-19

O Presidente da República promulgou hoje o decreto do parlamento, com origem numa proposta do Governo, que põe fim à suspensão de prazos processuais e procedimentais no âmbito da pandemia de covid-19.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet lê-se que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "promulgou hoje o decreto da Assembleia da República que cessa o regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença covid-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março".

Este decreto, que seguiu hoje para o Palácio de Belém para promulgação, foi aprovado no parlamento na quinta-feira, com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP, PAN, Chega e Iniciativa Liberal e abstenções de BE, PCP, PEV e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira em votação final global.