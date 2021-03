Actualidade

Os membros europeus do Conselho de Segurança da ONU pediram uma reunião na terça-feira sobre os últimos disparos de mísseis da Coreia do Norte, disseram fontes diplomáticas.

Esta reunião, a pedido de França, Estónia, Irlanda, Noruega e Reino Unido, deverá realizar-se a meio do dia e à porta fechada, acrescentaram na sexta-feira fontes diplomáticas, citadas pela agência de notícias France-Presse.

Na sexta-feira de manhã (hora local) e por iniciativa dos Estados Unidos, o comité de sanções da ONU encarregado da Coreia do Norte e que integra os 15 países-membros do Conselho de Segurança, tinha pedido ao grupo de peritos da ONU para investigar os disparos de mísseis norte-coreanos ocorridos na quinta-feira, de acordo com diplomatas.