Myanmar

As forças armadas birmanesas mostraram hoje o arsenal militar, num desfile em Naypyidaw, para assinalar o "Dia das Forças Armadas", enquanto em várias cidades do país novas manifestações pró-democracia foram duramente reprimidas.

Os ativistas pró-democracia tinham apelado para novas manifestações contra o golpe de Estado de 01 de fevereiro, no mesmo dia em que o exército realiza o desfile militar anual, em Naypyidaw, perante o chefe do exército e agora chefe da junta no poder, general Min Aung Hlaing.

Ao início da manhã (hora local), milhares de soldados, tanques, mísseis e helicópteros desfilaram perante um grupo de generais e convidados, incluindo delegações russas e chinesas, numa cerimónia anual que assinala o início da resistência do exército birmanês à ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial.