Mais de 13 mil pessoas tiveram de fugir da violência entre grupos armados e forças governamentais este ano, na Colômbia, indicou um relatório ao Conselho de Segurança da ONU.

"A situação na região do Pacífico é particularmente preocupante" em que "milhares de civis são apanhados no fogo cruzado entre atores armados ilegais e a aplicação da lei", afirmou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, no relatório a que a agência de notícias France Presse teve acesso na sexta-feira.

O relatório apontou que 13.422 pessoas, incluindo 5.574 menores, foram obrigadas a fugir, só este ano, devido à violência no país.