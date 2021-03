Actualidade

Um dispositivo que "opera" doentes nos dias seguintes a ser implantado, desenvolvido por uma equipa envolvendo investigadores da Fundação Champalimaud, foi distinguido como o mais inovador pela Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE).

"É um prémio francamente importante que distinguiu o dispositivo que desenvolvemos na Fundação Champalimaud, em cooperação com a Universidade Livre de Bruxelas, e é um estímulo enorme para continuarmos, não já com o seu desenvolvimento, mas com as aplicações clínicas", disse à agência Lusa o investigador Ricardo Rio-Tinto.

O prémio de inovação do ano será entregue hoje numa cerimónia online promovida pela ESGE.