Covid-19

Idosos residentes em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, e em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, encaram a vacinação como forma de combater a "guerra" que o mundo trava contra a covid-19.

Em dois centros de saúde do interior do país encontram-se disponíveis dois postos de vacinação, em funcionamento dependendo do número de vacinas de cada dia e em zonas isoladas dos espaços dedicados às restantes consultas.

Aos 88 anos, João Antunes, residente em Penalva do Castelo, olha para a pandemia como uma "guerra" que se tem de combater.