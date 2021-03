Covid-19

O plano de vacinação está em marcha e os centros de saúde estão preparados para continuar a receber idosos, mas o número de vacinas continua a dificultar o processo.

"O único problema que nós temos com a vacinação é não termos vacinas disponíveis para podermos vacinar rapidamente a população. Se tivéssemos vacinas, no fim de maio tínhamos a população toda vacinada", disse hoje à agência Lusa Luís Melo, Delegado de Saúde de Manteigas, no distrito da Guarda.

No Centro de Saúde de Fornos de Algodres, também na Guarda, a vacinação decorre em "grupos de 10 pessoas, de 30 em 30 minutos", com os idosos a terem nesta vacina "uma sensação de não morte", explicou a médica Emília Pina.