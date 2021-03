Covid-19

Responsáveis políticos dos distritos da Guarda e de Viseu consideram que o plano de vacinação traçado para o país não é adequado à realidade dos idosos que vivem no interior.

O principal problema, alegam, está na forma como as pessoas estão a ser contactadas, uma vez que as mensagens de texto [SMS] nem sempre chegam a estas regiões, por problemas de rede, como também não são de fácil acesso para os idosos que, muitas vezes, não têm ou não sabem mexer nos telemóveis.

"O que acontece com o plano de vacinação acontece em muitas outras situações. Quando se faz uma lei ou quando é delineada uma estratégia, a estratégia é sempre delineada para o país como um todo. No entanto, há questões que no interior há mais dificuldade", referiu à agência Lusa José Laires, vice-presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo.