Covid-19

Timor-Leste registou nas últimas 24 horas um total de 28 casos de infeção com o novo coronavírus, dos quais apenas quatro com sintomas ligeiros, segundo dados atualizados divulgados hoje pelas autoridades.

Rui Araújo, coordenador da 'task-force' para a Prevenção e Mitigação da Covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), explicou que em Díli se registaram 26 casos e em Baucau se registaram dois, tendo duas pessoas sido dadas como recuperadas.

O total de casos ativos no país é agora de 324, com o total acumulado desde o início da pandemia a aumentar para 485, tendo o Laboratório Nacional processado 611 testes, entre os quais 252 referentes a pedido de autorização para saída da zona da cerca sanitária no município de Díli.