Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, completa hoje na Sérvia o jogo 1.000 como treinador principal, registo que desconhecia, pois nunca fez a contabilidade ao longo de uma carreira iniciada ao nível sénior em 1987/88.

"Não sabia, não tinha nenhuma noção disso. Eu não contabilizo nada", disse à agência Lusa o técnico da formação das 'quinas', de 66 anos, frisando que ainda terá mais, contabilizando os que efetuou quando foi "treinador dos miúdos".

Fernando Santos recorda que a primeira equipa que treinou "foi o Império da Picheleira", quando "tinha 20 anos", seguindo-se "os juniores do Estoril e os juvenis do Estoril, enquanto era jogador", pelo que ainda deve ter "mais do que isso".