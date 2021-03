Novo Banco

O partido Chega considerou hoje "imoral" e "escandalosa" a intenção anunciada na sexta-feira pelo Novo Banco de pedir mais 598,3 milhões ao Fundo de Resolução, e quer uma eventual nova injeção de capital discutida no parlamento.

O Novo Banco informou na sexta-feira que vai pedir mais 598,3 milhões de euros ao Fundo de Resolução ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente (MCC), para fazer face aos prejuízos de 1.329,3 milhões de euros reportados, relativos a 2020.

Em comunicado da direção do Chega, o partido refere que esta intenção "contradiz as previsões que a gestão do Novo Banco tinha previsto para este ano e é escandalosa para os portugueses comuns, que neste momento veem os seus rendimentos diminuídos, as suas empresas descapitalizadas e as suas vidas repletas de incerteza".