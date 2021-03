Actualidade

O Teatro do Bairro, em Lisboa, estreia, a 20 de abril, "Bodas de Sangue", o mais recente espectáculo encenado por António Pires, e que encerra a "Trilogia Dramática da Terra Espanhola", de Federico García Lorca, anunciou hoje o teatro.

"Bodas de Sangue" é uma produção conjunta com o Teatro Municipal S. Luiz, e vai estar em cena durante duas semanas, no palco do Teatro do Bairro, em Lisboa, onde, em maio, voltarão a subir à cena as duas outras montagens da trilogia, que a antecedem: "Yerma" e "A Destruição de Sodoma".

Este ciclo de espetáculos constituído pelas tragédias mediterrânicas do poeta e dramaturgo andaluz, que António Pires encenou como se de uma obra única se tratasse, marcará a reabertura ao público do Teatro do Bairro, após o segundo confinamento.