Covid-19

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) afirmou hoje que a vacinação dos professores e pessoal não docente é "um passo importante" para garantir que as escolas não voltam a encerrar devido à pandemia.

"O que esperamos é que os professores possam dar hoje um passo importante também para que as escolas não voltem a encerrar e o ensino não volte a ser à distância", disse Mário Nogueira, que falava aos jornalistas em Coimbra, onde acompanhava o início da vacinação dos docentes e funcionários do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico.

O secretário-geral da Fenprof realçou que é fundamental garantir que os alunos possam "recuperar das quebras de aprendizagem que tiveram" durante o ensino à distância.