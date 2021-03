Actualidade

O Papa apelou hoje a uma conduta "irrepreensível e exemplar" das instituições vinculadas às finanças do Vaticano e pediu que se continue a reforma da justiça, fortalecendo a cooperação com instituições judiciais estrangeiras na luta contra o crime financeiro.

Francisco, que falava na cerimónia de abertura do ano judicial, lembrou que o Vaticano tem vindo a trabalhar há vários anos para alinhar o seu sistema judicial com as "boas práticas" internacionais no campo da repressão ao crime financeiro.

Este trabalho, adiantou, "será intensificado para facilitar e acelerar a cooperação internacional entre os serviços de investigação do Vaticano e as instituições congéneres de outras nações".