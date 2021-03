Mundial2022

Os futebolistas José Fonte, Cédric, Danilo, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes e Diogo Jota vão alinhar hoje de início por Portugal, no encontro com a Sérvia, em Belgrado, da segunda jornada do Grupo A de apuramento para o Mundial2022.

Em relação ao encontro de arranque com o Azerbaijão (1-0), em Turim, Itália, na quarta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, já tinha indicado que iria fazer mudanças no Estádio Rajko Mitic, confirmando-se, então, seis trocas e, presumivelmente, uma alteração no esquema tático.

O experiente central José Fonte vai assumir o lugar de Domingos Duarte e Cédric ocupará a posição de Nuno Mendes, que se estreou face aos azeris na lateral esquerda da equipa lusa.